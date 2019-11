Aachen (ots) - Biotulin ist die Kosmetikmarke der Hollywoodstars und Royals. Glaubt man der Cosmopolitan, der Marie Claire und der LA Weekly, so vertraut Jennifer Lopez auf die neueste Innovation von Biotulin: eyeMATRIX. Eine Augencreme gegen Augenringe und Tränensäcke.Die eyeMATRIX Augencreme nutzt die positiven Eigenschaften von Cannabis Sativa Seed Oil in Verbindung mit der Wirkstoffkombination Biotulin. Diese innovative Wirkstoffkombination sorgt für sofortige und sichtbare Ergebnisse: Weniger Falten, mehr Straffheit und Glättung rund um das Auge und das Tag für Tag. eyeMATRIX ist vollkommen geruchsfrei und zieht schnell in die Haut ein ohne zu fetten. eyeMATRIX ist THC frei.QuellennachweisLAWeekly http://ots.de/F3T6YoCosmopolitan Italien: http://ots.de/ljQ8inMarie Claire Spanien: http://ots.de/OF9VJVAussendung der Pressemitteilung:List Medien, Monschauer Straße 12, 52076 Aachen, info@listmedien.de, FAX +49-241-53106369Pressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KGMonschauer Straße 1252076 Aachen0241-53106365info@biotulin.deOriginal-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116754/4444077