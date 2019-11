Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer nach dem Aus für einen Entwicklungsauftrag von Sanofi für die Tochter Sensile auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Zum Zeitpunkt der Sensile-Übernahme durch den Spezialverpackungsherstellers im Vorjahr sei das Sanofi-Projekt als größte Chance in der Pipeline gewesen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Nachricht sei ein Schlag für die Anleger, zumal die Kommentare der Verantwortlichen bezüglich Sensile zuletzt sehr positiv gewesen seien./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2019 / 12:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2019 / 12:41 / GMT

ISIN DE000A0LD6E6

AXC0172 2019-11-19/14:03