Russland hat zu unecht zwei Oppositionelle verurteilt. Das Land eine Entschädigung zahlen, hat der der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verkündet.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Russland zu Entschädigungszahlungen an zwei russische Oppositionelle verurteilt. Russland müsse rund 11.000 Euro an Leonid Raswosschajew zahlen, teilte das Gericht am Dienstag in Straßburg mit. Dem zweiten Beschwerdeführer, Sergej Udalzow, sprach der EGMR eine Entschädigung in Höhe von 9000 Euro zu. Beiden Männern war in Russland vorgeworfen worden, 2012 mit einer Demonstration in Moskau Unruhen ausgelöst zu haben.

Raswosschajew sah zudem sein Recht auf Schutz verletzt, ...

