Mannheim (www.aktiencheck.de) - In der November-Umfrage (5.11. bis 13.11.2019) sind die Konjunkturerwartungen für China leicht um 1,9 Punkte und damit erneut gestiegen, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der Wert des CEP-Indikators, der auf Basis des China Economic Panel (CEP) erhoben wird und die Konjunkturerwartungen internationaler Finanzmarktexperten/-innen für China auf Sicht von zwölf Monaten wiedergibt, liegt jetzt bei minus 3,9 Punkten (Oktober 2019: minus 5,8 Punkte). ...

