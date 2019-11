Calw (ots) - Die HYALURON AUGENPADS der Naturkosmetikmarke ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty wurden mit dem Deutschen Bloggerpreis 2019 ausgezeichnet. Sie belegten den 1. Platz in der Kategorie "Beauty" und sind somit das beliebteste Kosmetikprodukt der Influencer. Bereits zum vierten Mal veranstaltete das Bloggermagazin HashMag den "Deutschen Bloggerpreis" und kürte Must-Haves aus den Bereichen Lifestyle, Fashion und Beauty.Dazu wurden mehr als 2.000 Influencer aus Deutschland aufgefordert, per Online-Voting ihre Lieblingsprodukte aus insgesamt neun Kategorien zu wählen. Eine dreiköpfige Jury, bestehend aus dem Model Cheyenne Ochsenknecht, der Influencerin und Mode-Expertin Annette Weber und dem Influencer David Jakobs, wählte daraufhin die Gewinnerprodukte aus.Über 300 Gäste, darunter Influencer, Markenvertreter sowie prominente Persönlichkeiten feierten die Gewinner am 14. November 2019 in den Hamburger Mozartsälen. Im Rahmen der glamourösen Preisverleihung, moderiert von Cathy Hummels, nahmen Silva Imken (Leitung Marketing) und Katrin Stockinger (Leitung PR und Content) die Auszeichnung persönlich entgegen.Weitere Informationen unter www.boerlind.comPressekontakt:BÖRLIND GmbHKatrin StockingerLeiterin PR und Content+49 (0)7051 6000-64presse@boerlind.comOriginal-Content von: BÖRLIND GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109254/4444173