Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Anlässlich des 80-jährigen Jubiläums des VDNKh Exhibition Centre in Moskau eröffnete das russische Ölunternehmen LUKOIL im September ein interaktives Schulungszentrum im historischen Oil Pavilion, um die Errungenschaften der russischen Ölindustrie zu feiern. Die Acclaim-A27-Serie von Absen (SZSE: 300389) wurde im Rahmen der Oil Exposition eingesetzt.Das über 1.300 m2 große Oil Pavilion ist die größte russische Multimedia-Ausstellung, die der nationalen Ölindustrie gewidmet ist. Die auf vier verschiedene Räume aufgeteilte Ausstellung umfasst 70 verschiedene Installationen. Die Besucher lernen auf einem Rundgang die Geschichte der Industrie kennen und können den gesamten Produktionszyklus eines vertikal integrierten Ölunternehmens - von der Produktion über die Verarbeitung bis zum Marketing - entdecken.Verschiedene führende Display-Technologien werden präsentiert, einschließlich LED-, Projektions-, VR-, AR- und holografische Technologie, wodurch das Oil Pavilion zu einer interessanten und interaktiven Ausstellung für Besucher allen Alters wird.Die mehrfach preisgekrönte Acclaim-A27-Serie von Absen wurde im Rahmen des Projekts als kompetente Display-Lösung ausgewählt. A27 ist die am schnellsten wachsende Produktserie von Absen, bei der die Vorteile der LED- und LCD-Display-Technologie miteinander kombiniert werden. Beispielsweise ist sie durch das Display mit einer Diagonale von 27.5 Zoll und einem Bildseitenverhältnis von 16:9 sowie die hohe Farbgleichmäßigkeit, Helligkeit und den hohen Kontrast die bevorzugte Lösung für Systemintegratoren, die Videowände in Unternehmens-, Einzelhandels- und Kontrollraumumgebungen integrieren wollen.Insgesamt wurden vier A2712-Videowände von Absen in drei der vier verschiedenen Hallen mit folgenden Themen installiert: "Menschheit und Öl", "Geschichte", "Technologien" und "Wissenschaft". In der ersten Halle, Menschheit und Öl, war ein rechteckiges LED-Display von 3,1 m x 3,8 m mit einem Pixelabstand von 1,2 mm installiert, auf dem Grafik- und Videoinhalte von Ölanlagen und -geräten gezeigt wurden. In derselben Halle wurde ein maßgeschneiderter Bildschirm aus 22 LED-Panels eingesetzt, um Inhalte über die Rolle von Öl bei Transportfahrzeugen zu zeigen. Beim dritten in der Technologie-Halle installierten Bildschirm wurde eine 3x7-Konfiguration angewandt, worauf der Ölproduktionsprozess von Anfang bis Ende präsentiert wurde. Schließlich diente ein Bildschirm aus 53 LED-Panels von Absen, der in der Wissenschaftshalle an der Wand installiert wurde, als zuverlässige Präsentationslösung für Vorträge und Schulungen.Jackie Gao, der Sales Manager von Absen für den CIS-Markt, fügte hinzu: "Bei meinem Besuch im neuen Oil Pavilion hat mich die Ausstellung sehr beeindruckt. Sie bietet wirklich einen Wow-Faktor! Unsere Partner haben bei der Gestaltung einer AV-Lösung, die die verschiedenen Technologien gekonnt integriert, fantastische Arbeit geleistet. Wir sind stolz, dass die LED-Technologie von Absen eine Hauptrolle gespielt hat."Informationen zu AbsenDie 2001 gegründete Absen (SZSE: 300389) Optoelectronic Co. Ltd ist ein chinesischer Hersteller von hochwertigen LED-Display-Lösungen. Absen ist bekannt für seine globale Präsenz, seine Full-Service-Fähigkeit und seine hochwertigen Produkte für Live-Events, Rundfunk und Verleih. Das Unternehmen ist in über 120 Ländern vertreten.