Die CDU-Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer räumt Versagen beim Krisenmanagement und der Umstrukturierung ihrer Partei ein. Ihre Fehler hätten der Partei geschadet.

Fast ein Jahr nach ihrem Amtsantritt als neue CDU-Chefin hat Annegret Kramp-Karrenbauer etliche Fehler in ihrer bisherigen Amtszeit eingeräumt. In der ARD-Dokumentation "Die Notregierung - Ungeliebte Koalition", die am 2. Dezember ausgestrahlt wird, spricht sie über Versäumnisse bei der Europawahl, falsche Krisenkommunikation und den Druck in der eigenen Partei. Es habe inhaltliche und organisatorische Schwächen in der CDU gegeben.

Als folgenschwer hat Kramp-Karrenbauer etwa die falsche Reaktion auf das Video des YouTubers Rezo "Die Zerstörung der CDU" empfunden. Der Beitrag habe sie kalt erwischt: "Die Entscheidungen, wann reagieren wir, wie reagieren wir, sind in einer unglaublichen Hektik gefallen, wo jeder der Beteiligten immer zwischen zwei Wahlkampfauftritten gerade mal fünf Minuten Zeit hatte, um miteinander zu telefonieren."

Das sei "grundlegend falsch" gewesen. Sie betont, dass die CDU von Anfang an sehr schnell ...

