NEW YORK (Dow Jones)--Die Anleger an der Wall Street setzen am Dienstag vermutlich auf Konjunkturzuversicht und könnten die Indizes auf neue Hochs treiben. Allerdings dürfte der Dow-Jones-Index hinterherhinken, weil Schwergewicht Home Depot vorbörslich mit Zahlen enttäuscht hat. Ansonsten zeigen sich die Investoren offenbar weniger nervös mit Blick auf die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft.

Noch vor wenigen Wochen hatte das Rezessionsgespenst die Märkte verschreckt, doch bessere Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen haben diese Sorgen allmählich zerstreut. An den europäischen Börsen wurden am Dienstag neue Jahreshochs erreicht.

Auch mit Blick auf die US-chinesischen Handelsgespräche zeigen sich die Märkte unverdrossen optimistisch. Als Zeichen des guten Willens wurde bereits am Vortag die Ankündigung der US-Regierung interpretiert, die es US-Unternehmen für weitere 90 Tage ermöglicht, Geschäfte mit Huawei zu tätigen.

Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump sich mit Fed-Präsident Jerome Powell getroffen. Trump habe seine Sicht der zu hohen Zinsen und des zu starken Dollar artikuliert, während Powell die Hoffnung äußerte, die bisherigen Zinssenkungen würden die Wirtschaft weiter antreiben.

Boeing gesucht

Home Depot sacken vorbörslich um 3,9 Prozent ab. Das Unternehmen hat beim Ergebnis einen Rückgang um 3 Prozent zu verkraften und hat die Umsatzprognose gesenkt. Als Grund nannte das Unternehmen den Zeitpunkt gewisser Investitionen. Einige positive Auswirkungen aus den Investitionen habe man für 2019 erwartet, diese würden sich nun aber zeitlich verzögern.

Die Boeing-Aktie steigt um 1,2 Prozent. Der Flugzeugbauer Boeing steht offenbar kurz davor, einen zwei Jahre alten und stornierten Großauftrag der Fluggesellschaft Emirates für 787 Dreamliner wieder auf die Bücher zu bekommen. Noch diese Woche könne der Auftrag auf der Luftfahrtmesse in Dubai wieder erteilt werden, berichten mehrere Informanten.

Am Devisenmarkt zeigt sich gegenwärtig noch wenig Bewegung. Der Yen gibt nach seinem Anstieg am Vortag etwas nach, der Dollar steht nun bei 108,73. Ähnlich das Pfund, das nach dem jüngsten Vormarsch nun auf dem erhöhten Niveau konsolidiert.

Sicherheit ist weniger gefragt, allerdings kommt es nicht zu einem massiven Abverkauf. Die Zehnjahresrendite fällt um einen halben Basispunkt auf 1,81 Prozent, die Feinunze Gold verliert 0,1 Prozent auf 1.470 Dollar.

Etwas nervöser als am Aktienmarkt agieren die Investoren am Ölmarkt. Hier laste noch die Unsicherheit um die US-chinesischen Handelsgespräche, so begründen Händler das Minus bei den Preisen. Am Abend werden die API-Daten zu den Rohöllgerbeständen erwartet. Das Barrel der Sorte WTI verliert 1,5 Prozent auf 56,20 Dollar, Brent fällt um 1,1 Prozent auf 61,76 Dollar das Fass.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,60 0,0 1,60 40,0 5 Jahre 1,64 -0,2 1,64 -28,6 7 Jahre 1,73 -0,4 1,74 -51,4 10 Jahre 1,81 -0,5 1,82 -63,2 30 Jahre 2,29 -0,9 2,30 -77,7 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:21 Mo, 18:06 % YTD EUR/USD 1,1080 +0,08% 1,1078 1,1080 -3,4% EUR/JPY 120,46 +0,13% 120,34 120,46 -4,2% EUR/CHF 1,0979 +0,24% 1,0963 1,0979 -2,5% EUR/GBP 0,8559 +0,12% 0,8542 0,8559 -4,9% USD/JPY 108,73 +0,06% 108,62 108,73 -0,8% GBP/USD 1,2944 -0,06% 1,2968 1,2944 +1,4% USD/CNH (Offshore) 7,0259 +0,02% 7,0258 7,0259 +2,3% Bitcoin BTC/USD 8.015,76 -2,20% 8.116,76 8.015,76 +115,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,20 57,05 -1,5% -0,85 +16,5% Brent/ICE 61,76 62,44 -1,1% -0,68 +11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.469,51 1.471,00 -0,1% -1,49 +14,6% Silber (Spot) 17,15 17,07 +0,5% +0,08 +10,7% Platin (Spot) 904,65 895,00 +1,1% +9,65 +13,6% Kupfer-Future 2,64 2,62 +0,8% +0,02 -0,2% ===

November 19, 2019 08:41 ET (13:41 GMT)

