Bitcoin sucht weiter seine Richtung. Das ist der erste Eindruck bei einem Blick auf den Tageschart. Denn der Bitcoin-Preis schrammte in den letzten Wochen wie im Sinkflug wieder in Richtung 8.000 Dollar. Die am 26.10.2019 und am Folgetag erzielten Gewinne hat Bitcoin seither fast wieder abgegeben. Charttechnisch hat sich die Lage kurzfristig auch deshalb eingetrübt, weil der Bitcoin-Kurs wieder unter seine mittelfristige Abwärtstrendlinie (blaue Linie) gefallen ist, die er im Zuge der Aufwärtsbewegung Ende Oktober bereits überwunden hatte. Den Interpretationsrahmen bilden nun die etwas steiler und etwas flacher verlaufenden Abwärtstrendlinien (rot) sowie die kleinere statische Unterstützung (blaue horizontale Linie). Im gelben Rechteck kumulieren eng beieinander mehrere Dynamiken, denn die seit April 2019 laufende mittelfristige Aufwärtstrendlinie (grün) bildet mit der kurzfristigen statischen Unterstützung eine Kreuzunterstützung. Sollte diese nach unten verlassen werden, droht ein schneller Rückgang bis in den Bereich um 6.000 Dollar.

