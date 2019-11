Pratteln BL (ots) - LIPO freut sich, als Erster im neuen Center «Alte Druckerei» an der Rudolf-Diesel-Strasse 20 mit einem ganzheitlichen Wohnsortiment in höchster Qualität und zu besten Preisen wieder in Winterthur präsent zu sein. Als Schweizer Discounter steht LIPO für qualifizierte Beratung und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Ein Besuch lohnt sich: Kompetentes Verkaufspersonal erfüllt Ihre Wünsche. Ausgebildete Küchenberater planen Ihre Traumküche nach Mass und auch im Möbelbereich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Produkte nach Ihren Wünschen zusammenzustellen. Kurz, bei LIPO gibt's fast unendlich viele Möglichkeiten für Sofas, Schränke, Boxspringbetten, Tische oder Vorhänge. Dies wird durch viele technische Neuheiten in den Filialen möglich gemacht. Es erwarten Sie LED-Bildschirme und an zahlreichen Stellen können Sie jetzt bequem per Knopfdruck Beratung anfordern.Am 22. November 2019 wird die 22. LIPO Filiale in Winterthur mit einem abwechslungsreichen Programm feierlich eröffnet. Die Besucher profitieren während den beiden Eröffnungstagen von einzigartigen Eröffnungsangeboten wie einem Sofa für nur CHF 199.95, einem Boxspringbett für CHF 699.95 und viele weitere Eröffnungshighlights, sowie zusätzlich der Gratislieferung der Lagerartikel.Ebenfalls erhalten die ersten 100 Kunden an beiden Tagen einen einmaligen Rabatt von 50% auf Ihren gesamten Einkauf. Beim Glücksrad gibt es attraktive Sofortpreise und zusätzlich wird ein Einkaufsgutschein im Wert von CHF 1'000.- verlost.Auf Kinderschminken und witzige Bilder an der Fotobox dürfen sich besonders die jüngeren Kunden freuen.Zusätzlich warten weitere Überraschungen auf alle Besucher. Für den kulinarischen Genuss sorgen die beiden Food Trucks «Kobi» mit ihren regionalen Burgern und Pulled Pork Sandwiches sowie «The Hungry Swan» mit süssen und salzigen Crêpes.Vorbeikommen lohnt sich - alle Besucher können ihre Eindrücke vom grossen Eröffnungs-Event mit dem LIPOWINTERTHUR und LIPO auf allen Socialmedia-Kanälen teilen.Informationen zur neuen LIPO Filiale in WinterthurAdresse:LIPO Einrichtungsmärkte AGRudolf-Diesel-Strasse 208404 Winterthur Öffnungszeiten:Montag - Freitag: 10.00 bis 20.00 UhrSamstag: 09.00 bis 18.00 Uhr Die LIPO Einrichtungsmärkte AG zählt mit 22 Filialen und über 500 MitarbeiterInnen zu den Top 5 Schweizer Einrichtungshäusern. 1976 von Robert Zeiser gegründet, baute die einstige LIPO Möbelposten ihre Marktstellung entgegen dem Trend im Schweizer Möbelmarkt laufend aus. LIPO bietet als Schweizer Discounter seinen Kunden ein breites Sortiment an Möbeln, Küchen, Dekorations- und Einrichtungsgegenständen zum tiefsten Preis.Kontakt:LIPO Einrichtungsmärkte AGMichel SägesserChief Brand & Digital Officermichel.saegesser@lipo.chTel. 061 / 717 66 50Original-Content von: LIPO Einrichtungsmärkte AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100071101/100836963