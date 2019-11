Um besser auf Onlineattacken reagieren zu können, will die Bundeswehr IT-Experten aus der Wirtschaft für ihre Cyberreserve gewinnen. Bislang aber klemmt es an vielen Stellen.

Wer in den Cyberkrieg ziehen will, den schickte die Bundeswehr am 11. Oktober in ein weißes Zirkuszelt auf dem Truppenübungsplatz Munster in der Lüneburger Heide. Das Licht geht aus, dann beamt Generalleutnant Ludwig Leinhos seine 300 Besucher in ein 360-Grad-Video auf die fiktive Atlantikinsel Pandora. Zwei fiktive Staaten streiten um die Vorherrschaft. Wislanien im Südosten greift den westlichen Nachbarn Altraverdo an. Der bittet die Vereinten Nationen um Hilfe, auf Wunsch der Nato landen Bundeswehr-Truppen auf der Insel.

Plötzlich spitzt sich der Übungseinsatz dramatisch zu. Deutsche Soldaten geraten in einen Hinterhalt: Wislanien hat Navigationsdaten von GPS-Satelliten abgefangen und gefälscht. Die Kommandeure können ihre Einheiten nicht warnen, weil Störsender den Funk unterbrechen. Zeitgleich merkt das in Deutschland stationierte Cyberkommando, dass Wislanien in die Netze der Bundeswehr eindringt und auf die Planungssysteme der Operation zugreift. Im Intranet kursieren bereits falsche Versionen von Befehlen.

"Der Kampf um Bits und Bytes wird genauso hart geführt wie der um jeden Meter Boden", sagt Leinhos.

Es ist erst vier Jahre her, dass sich diese Einsicht im Bundesverteidigungsministerium so weit herumgesprochen hatte, dass die damalige Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) Taten folgen ließ: Sie veranlasste den Aufbau des Kommandos Cyber- und Informationsraum (CIR), das Deutschland im Cyberkrieg verteidigen soll. Die Cyberkämpfer rangieren als gleichrangiger Bereich neben Heer, Marine und Luftwaffe. Doch längst zeigt sich, dass es an Experten für den digitalen Kampf fehlt. Ohne Know-how von außen wird das neue Kommando nicht weit kommen.

Auf "etwa 2600 Experten aus der Wirtschaft" wolle das Verteidigungsministerium den Kreis der externen Fachleute ausbauen, kündigte von der Leyen Anfang 2019 an. Diese "Cyberreserve" solle neue Erkenntnisse über digitale Bedrohungen und den richtigen Umgang damit fördern, "nicht nur für uns, sondern auch für die Unternehmen", so die kürzlich an die Spitze der EU-Kommission beförderte Politikerin.

Kaum noch Kontakt zur Armee

Vor allem aber soll die Cyberreserve im Ernstfall parat stehen. Bei der Abwehr von schwerwiegenden Cyberangriffen will die Bundeswehr "kurzfristig" hoch qualifizierte Kräfte nachziehen können. Bislang jedochverzweifelt auch Von der Leyens Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) an der Aufgabe: Derzeit existiert lediglich ein Netzwerk mit etwa 1000 Experten aus der Wirtschaft, wie es aus dem Bundesverteidigungsministerium heißt. "Davon sind etwa 700 bis 800 aktiv." Die Schwierigkeiten bei der Rekrutierung der Experten sind kein rein deutsches Problem: Selbst der digitale Vorzeigestaat Estland, wo bereits 2011 eine Armee von "freiwilligen Cyberkriegern" angekündigt wurde, kann bis heute keine konkrete Truppenstärke nennen. Jubelmeldungen klingen anders.

Einer der Manager, die das deutsche Cyberkommando gewinnen konnte, ist Klaus Weese. Der durchtrainierte 59-Jährige analysiert bei der Telekom-IT-Sparte T-Systems die Risiken der dort eingesetzten Systeme. Zwei Mal pro Jahr bricht der gelernte Volkswirt aus dem normalen Arbeitsalltag aus und verstärkt für jeweils 14 Tage das Cyberkommando. Auch bei der Cyberleistungsshow auf dem Truppenübungsplatz Munster war Weese dabei, der 1987 als Fallschirmspringer begann und später zum Oberstleutnant der Reserve aufstieg. Als Reservisten führt die Bundeswehr sämtliche Personen, die bereits einmal Wehrdienst geleistet haben, Zeit- oder Berufssoldaten waren. Insgesamt sind es Hunderttausende Deutsche, die im Kriegsfall zu den Waffen gerufen werden könnten. Der größte Teil von ihnen hat seit Jahrzehnten keine Kaserne mehr von Innen gesehen. Rund 115.000 aber sind im Reservistenverband organisiert und so mit der Truppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...