Shop-Apotheke legt brauchbare Zahlen vor. Die Online-Apotheke konnte ihren Umsatz in den ersten 9 Monaten um 31 % auf 509 Mill. € ausbauen. Die Anzahl der Kunden stieg um 41 % auf mehr als 4,5 Mill.



Damit ist die Jahresrechnung von rd. 700 Mill. € Umsatz wohl sicher. Schwieriger ist es mit der Gewinnentwicklung, aber ab der Größenordnung von 800/900 Mill. € Umsatz im kommenden Jahr würde sich das Konzept der Online-Apotheke bestätigen. Darin liegt die Wette.



Die Aktie ist ein Zukunftsinvestment darauf, dass Online die "Apotheke an der Ecke" nicht ersetzt, aber eine brauchbare Versorgung darstellt. Denn: Ihrer kann man sich gut bedienen. Insbesondere in ländlichen Gebieten, wo der Weg zur Apotheke etwas weiter erscheint. Eine Dividende gibt es vorerst nicht. Sie investieren vielmehr...



