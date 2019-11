Denver (ots/PRNewswire) - Supermicro stellt die neuesten Errungengschaften im Bereich innovativer HPC-Lösungen wie Petascale All-Flash NVMe, BigTwin, SuperBlade® und mit NVIDIA GPUs optimierter KI-Deep Learning-Systeme auf dem weltweit größten Treffen von Supercomputing-Experten vor.Super Micro Computer, Inc. (SMCI), in den Bereichen Enterprise-Computing, Speicher, Netzwerkprodukte und Green Computing weltweit führend, bringt das industrieweit umfangreichste Angebot an leistungsstarken Computing (HPC)-Systemen auf die SuperComputing 2019 (SC19), Messestand Nr. 1211, die vom 18. - 21. November im Colorado Convention Center stattfindet. Neben Vorführungen veranstaltet Supermicro zusätzlich Vorträge von Industrieführern wie unter anderem Vertreter von Intel, NVIDIA und AMD.Supermicro bietet ein umfangreiches Angebot an führenden HPC-Systemen, die für spezifische Software-, Speicherplatz- sowie Energie- und Kühlungsanforderungen optimiert sind, um den Einsatz bewährter Komplett-HPC-Lösungen voranzutreiben."Technologischer Fortschritt in den Bereichen HPC, künstliche Intelligenz, Datenanalytik und maschinelles Lernen verursacht einen wachsenden Bedarf an Rechenleistung. Supermicro unternimmt aktive Innovationsanstrengungen, um Lösungen zu liefern, die die wachsenden Ansprüche jener Kunden erfüllen", erklärte Charles Liang, Geschäftsführer und CEO von Supermicro. "Wir investieren intensiv in unsere Resource-Saving Architecture, die errichtet wurde, um sowohl den Energieverbrauch als auch die Gesamtbetriebskosten unserer Kunden zu verringern und die zusätzlich dazu in der Lage ist, kritische Komponenten zu ersetzen und viele der Baugruppen für mehrere Auffrischungszyklen wiederzuverwerten, um IT-Abfälle zu reduzieren und TCE-Kosten (Total Cost of the Environment) zu minimieren."Moderne Speicherlösungen wie NVMe (Non-Volatile Memory Express) der nächsten Generation sind Teil von Supermicros erweitertem NVMe-Produktangebot, das einen 1U Ultra DP SuperServer mit 12 NVMe/SAS/SATA Laufwerksschächten umfasst, der auf jedem Intel® 2ndGeneration Xeon ® Scalable Processor sechs Laufwerke für eine ausgewogene Architektur unterstützt. Der 1U Ultra SuperServer® bietet neben höchster Leistungsstärke eine Speicherflexibilität von hoher Dichte, was sich ideal für unternehmenskritische Anwendungen anbietet.Supermicro liefert moderne Bladesysteme, einschließlich der neuesten SuperBlade®-Systeme mit Ein-Sockel-, Zwei-Sockel- und Vier-Sockel-Bladeservern, die binäre 205-Watt-Spitzenprozessoren, NVMe, 100G EDR InfiniBand-Switches, 25G/10G Ethernet-Switches, GPU-Unterstützung, redundante AC/DC-Netzteile sowie Battery Backup (BBP®) unterstützen und somit optimal für Unternehmens-, Cloud- und HPC-Anwendungen geeignet sind. Von entscheidender Bedeutung für HPC ist die hohe Dichte, die SuperBlade bietet (10 x 4-Sockel, 20 x 2-Sockel oder 20 x 1-Sockel Bladeservers, die bis zu 40 CPUs und bis zu 40 GPUs in 8U bereitstellen).Supermicro bietet die industrieweit umfangreichste Auswahl an für KI-, Deep Learning- und HPC-Arbeitsabläufe optimierten GPU-Servern, die über ein vollständiges Systemsortiment verfügen, von 1U bis hin zu 10U, wodurch 1 bis 20 Nvidia GPUs in einem einzigen System unterstützt werden. Supermicro hat spezialisierte Systeme für bestimmte KI-Arbeitsaufträge entwickelt, zu denen optimierte Systemmodelle für höchste Leistungsstärke von Deep Learning Training- sowie Deep Learning Inference-Anwendungen von maximalem Durchsatz zählen.Supermicro stellte seine Multi-Node-Twin-Familie vor, die den Anforderungen an Dichte und gemeinsamen Anforderungen von HPC-Umgebungen gewachsen ist. Supermicros neue BigTwin-Multi-Node-Familie liefert HPC Dichte, zentralen Netzstrom sowie volle Leistungsfähigkeit. Bei BigTwin EDSFF E1.S, dem jüngsten Familienmitglied, handelt es sich um ein 2U Vier-Node-DP-System mit 10 EDSFF (E1.S)-Laufwerken pro Node. Das System ist zur Unterstützung von bis zu 205W-Prozessoren in der Lage. Zusätzlich wurde die H12 BigTwin-Serverfamilie auf eine Weise optimiert, die unter der wirksamen Nutzung von AMD EPYC 7002-Serienprozessoren ein neues Integrationslevel und eine herausragende Leistungsfähigkeit für moderne Datenzentren bietet. Kunden können von einer erhöhten Leistungsstärke mit doppelter Kernanzahl im Vergleich zu früheren Generation A+ Systemen und bis zu viermal höheren GFLOPS pro Sockel ausgehen.Sowie HPC-Anwendungen neue wissenschaftliche Erkenntnisse freischalten, nehmen sie weiterhin an Komplexität zu. HPC-Integrationen, insbesondere in Bezug auf datenintensive Projekte, können anspruchsvolle umweltbezogene Herausforderungen mitsichbringen. Supermicro stellt sein erweitertes Angebot an Asetek-gestützen, wassergekühlten Serverlösungen vor, um sich den Energie- und Kühlungsherausforderunge für rechenintensive Arbeitsvorgänge in aktuellen HPC-Datenzentren zuzuwenden.Weitere Informationen zu Supermicros HPC-Lösungen finden Sie unter www.supermicro.com.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro, führender Innovator im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, gilt als führenden Anbieter fortschrittlicher Server Building Block Solutions® für Datenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie Embedded-Systeme. 