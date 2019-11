John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank of New York, sagte zu den geldpolitischen Maßnahmen der Federal Reserve: "Die Zinssenkungen von diesem Jahr waren sehr effektiv" und er stellte fest, dass die Politik nun gut aufgestellt ist. "Die US-Wirtschaft befindet sich in einem sehr guten Zustand", sagte Williams. "Die Fed ist sehr nahe dran, ...

