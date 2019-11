Die Bundesregierung verurteilt Israels Siedlungsbau. Die USA waren zuvor von ihrer früheren Ansicht abgerückt, dass dies völkerrechtswidrig sei.

Nach dem Kurswechsel der USA gegenüber der israelischen Siedlungspolitik hat das Auswärtige Amt bekräftigt, dass die Bundesregierung den israelischen Siedlungsbau in den besetzten Palästinensergebieten für völkerrechtswidrig hält.

Dieser beeinträchtige die Möglichkeit eines Friedensprozesses und erschwere eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung, erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums in Berlin am Dienstag. "Wir weisen in diesem Zusammenhang auf Resolution 2334 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hin, die diese völkerrechtliche Bewertung bekräftigt."

Weiter sagte die Sprecherin: "Die Bundesregierung wird sich weiterhin gemeinsam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...