Immer mehr deutsche Banken führen Negativzinsen für ihre Kunden ein. Der Finanzminister rät Geldinstitute davon ab, von Kleinsparern Strafzinsen zu verlangen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz rät Geldinstituten davon ab, von kleinen Sparern Strafzinsen zu fordern. "Ich glaube, dass die Banken schlecht beraten sind, wenn sie der breiten Masse ihrer Kundinnen und Kunden Negativzinsen in Rechnung stellen", sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Schwerin.

Dies sei ohnehin überwiegend nicht der Fall. Und in den meisten Fällen sei es rechtlich auch nicht möglich: "Was die vorhandenen Girokonten und Sparverträge betrifft, sind die Verträge - die wir ja auch überwachen - so, dass das keineswegs möglich wäre, das zu machen."

Er stelle zwar fest, dass die Großbanken über Strafzinsen ...

