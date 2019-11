EUR/USD am oberen Ende seiner Range in der Nähe der 1,1080 - Dollarindex Rückzug vom 97,90 Hoch - US Immobiliendaten durchwachsen - Nach der Bodenbildung im Bereich der 1,1060, konnte der EUR/USD sein Tageshoch im Bereich der 1,1080 bilden. EUR/USD schaut für eine Richtung auf den USD Das Paar ist zurück im positiven Bereich, nach dem es zu einem ...

