BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will den Markteintritt und Hochlauf von Technologien zur Umwandlung oder Speicherung von Strom (Power-to-X, PtX) unterstützen. "Für deutsche Unternehmen, beispielsweise im Anlagenbau, bieten sich hier gute Exportchancen", erklärte Schulze anlässlich einer PtX-Konferenz im Umweltministerium in Berlin. Sie wolle darüber diskutieren, wie die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden könnten. Zudem lasse Schulze derzeit prüfen, "mit welchen konkreten Instrumenten wir den Markthochlauf im Bereich Luftverkehr forcieren können".

Im Klimaschutzprogramm 2030 haben Union und SPD vereinbart, eine Quote für alternative Kraftstoffe zu prüfen. Mit Power-to-X können aus erneuerbarem Strom etwa Brenn- und Kraftstoffe (Power-to-Gas, Power-to-Liquid), Rohstoffe für die Industrie (Power-to-Chem) oder Wärme (Power-to-Heat) bereitgestellt werden. Neben Flugzeugen sind auch Schiffe, die chemische Industrie und die Stahlproduktion mögliche Einsatzbereiche. "Aber wer Ja sagt zu Wasserstoff und PtX, muss auch Ja sagen zu zusätzlichem Strom aus Wind und Sonne", betont Schulze.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sieht die Technologie zwar auch als ein Mittel zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, knüpft diese aber an hohe Voraussetzungen. Die Energieversorgung müsse "zu 100 Prozent erneuerbar sein", sagte die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin Politik und Kommunikation, Antje von Broock, gegenüber Dow Jones Newswires. Auch forderte sie, die Nachhaltigkeit der benötigten Ressourcen in den Blick zu nehmen. "Für PtX-Prozesse ist sehr viel Wasser nötig, auch Land zum Bau der Anlagen. Das CO2 darf nicht aus fossilen Energieträgern kommen, sondern sollte entweder über Direct Air Capture oder nachhaltige Bioenergie gewonnen werden." Von Broock zufolge müsse in der Chemie, Industrie oder Luftfahrt auch erst über alternative Stoffe nachgedacht werden. Nur dort, wo CO2 gar nicht vermindert werden könne, sollte PtX dann eingesetzt werden. "Weil die Technologie so energieintensiv ist, müssen wir zugleich unseren Verbrauch massiv senken und die Effizienz massiv steigern", so die BUND-Geschäftsführerin.

