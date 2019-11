Johannes Kaiser ist die letzte Hoffnung für verzweifelte Eltern. Der Anwalt sorgt dafür, dass schwerkranke Kleinkinder ein in Deutschland noch nicht zugelassenes Mittel erhalten. Doch sein Vorgehen stößt auch auf Kritik.

Gerade zieht Johannes Kaiser, Anwalt aus dem nordrhein-westfälischen Olpe, auch noch mit seiner Kanzlei um. Handwerker müssen koordiniert, Leitungen verlegt werden. Solche Turbulenzen hätte es nicht zusätzlich gebraucht. Auch so kann sich der Jurist derzeit nicht über einen Mangel an Arbeit beklagen. Er hat gerade einen interessanten, neuen Arbeitsschwerpunkt entdeckt: Kaiser, Anfang 40, hilft verzweifelten Eltern, ein in Deutschland noch nicht zugelassenes Mittel für ihre schwerkranken Kinder zu erhalten - Zolgensma vom Schweizer Hersteller Novartis.

Bislang ist das Mittel gegen die schwere Muskelerkrankung SMA nur in den USA zugelassen. In Europa läuft die Prüfung noch. Zolgensma kann helfen, dass die Kinder nicht mehr künstlich beatmet werden müssen und selbstständig sitzen können. Der Preis des Medikaments: rund zwei Millionen Euro. Zu zahlen von der jeweiligen Krankenkasse.

Anwalt Kaiser ist damit bislang sehr erfolgreich. Eine Handvoll Kassen, etwa die Barmer, haben bereits zugesagt, die Kosten für das noch nicht zugelassene Zwei-Millionen-Euro-Medikament zu übernehmen. Nach eigenen Angaben betreut der Jurist aus Olpe inzwischen eine "zweistellige" Zahl von entsprechenden Mandaten. Aus den Anfragen verzweifelter Eltern ist in vielen Fällen gleich ein Mandat geworden. "Ich denke schon, dass ich mir damit einen Namen gemacht habe", sagt Kaiser.

Es ist erst einige Monate her, als Kaiser bei Facebook einen Spendenaufruf der Familie des SMA-kranken kleinen Michael aus Ludwigsburg las. Dort stand auch, dass die Krankenkasse ...

