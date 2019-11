Die Managementexpertin Jutta Rump über bissige Spitzenmanager, unser wachsendes Bedürfnis, wieder Herr über unsere Zeit zu werden - und die Frage, wie eine Doppelspitze gelingen kann.

Zur Person: Jutta Rump gehört zu den renommiertesten Professoren für Personalmanagement. Sie forscht an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen - und leitet dort das Institut für Beschäftigung und Employability.

WirtschaftsWoche: Die SPD wählt in den nächsten Tagen ihre Doppelspitze. Bei Grünen und Linken ist solch eine Führung bereits etabliert. In der Wirtschaft aber ist das Modell eher die Ausnahme. Warum?Jutta Rump: Deutsche Manager, die für solche Posten infrage kommen, zeichnen sich durch eine hohe Bissigkeit aus. Die sind darauf getrimmt, ihre Ellenbogen aufs Äußerste auszufahren und alles aus'm Weg zu räumen. Und dann, wenn sie ganz oben angekommen sind, sollen sie all das über Bord werfen und sagen: Ich bin Teamplayer? Das kann nicht funktionieren.

Und auf den unteren Ebenen?Dort, wo Jobsharing vorkommt, ist es eher eine Notlösung als ein strategisches Werkzeug, das Unternehmen einsetzen, um auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter nach einer besseren Work-Life-Balance einzugehen - und sie so an sich zu binden.

Warum?Man muss das Tandem finden. Es muss harmonieren. Und was, wenn sich dann nach einem Jahr die Karriereplanung des einen ändert oder der andere kündigt? All das ist mühsam. Davor schrecken viele Unternehmen zurück.

Welche Vorteile bietet das Modell denn - für jene, die diese Mühen auf sich nehmen?Wir wissen aus zahlreichen Studien, dass gemischte Teams bessere Ergebnisse liefern. Mehr Perspektiven tun jedem Unternehmen gut. Wir merken das selbst an unserem Institut.

Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...