FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) hat die Aurubis-Aktien am Dienstag angeschoben. Sie kletterten zunächst um fast 6 Prozent bis auf den höchsten Stand seit April, dann aber ließ der Schwung am Nachmittag wegen der tiefergehenden wettbewerbsrechtlichen Überprüfung der Übernahme der belgisch-spanischen Metallo-Gruppe nach. Mit dieser will der Kupferkonzern eigentlich die Verarbeitung komplexer Rohstoffe ausweiten. Zuletzt standen die Aurubis-Aktien im MDax dann nur noch mit 2,5 Prozent im Plus.

In einer am Dienstag vorliegenden Studie hatte die US-Investmentbank Bank of America ihr Votum für Aurubis um gleich um zwei Stufen von "Underperform" auf "Buy" angehoben und so am Morgen zunächst für den ersten Kurssprung gesorgt. Die Experten erhöhten ihre Prognose für den Kupferpreis für das kommende Jahr und sehen die operativen Probleme des Konzerns nun in der Vergangenheit./tih/he

