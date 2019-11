Wertpapiere von Apple haben seit den Tiefständen aus Anfang 2019 bis zu den aktuellen Rekordhochs bei 268,00 US-Dollar eine Rallye von gut 89 Prozent abgeliefert. Dabei stieß die Aktie in dieser Woche auf ihr zuletzt projiziertes Ziel beim 138,2 % Fibonacci-Retracement und könnte von diesem Niveau abprallen. Auf jeden Fall sollten Gewinne jetzt sehr viel enger abgesichert werden, die Marke von 260,00 US-Dollar bietet sich hierzu an. Trotz fehlender Impulse zur Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China zeigen sich US-Technologiewerte extrem robust, als bestes Beispiel kann Apple aufgeführt werden. Aus technischer Sicht macht der Kursanstieg aus diesem Monat den Eindruck eines letzten Aufbäumens der Bullen, dass sich schon sehr bald in einem Abpraller manifestieren könnte.

138,2 % Fibo im Blick behalten!

Aktuell gibt es keinerlei Anzeichen für eine Topbildung am 138,2 % Fibonacci-Retracement, allerdings könnte dies für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...