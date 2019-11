DGWA INDUSTRY NEWS - LITHIUM EU drängt auf Rohstoffsouveränität Maroš Šefcovic, Vizepräsident der Europäischen Kommission zuständig für die Energieunion erklärt, dass die europäische Ressourcensouveränität für die künftige Europäische Kommission zu einer Schlüsselpriorität wird. Europa muss vermeiden, die Abhängigkeit von Öl und Gas durch die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen, die für die Energiewende benötigt werden, zu ersetzen.Lesen Sie hier den Beitrag von Euractiv: Breaking new ground: The EU's push for raw materials sovereignty

