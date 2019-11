Die EU-Kommission will das Kartellrecht erneuern. Ökonomen fürchten, die Reform werde zum Einfallstor für staatliche Industriepolitik.

Margrethe Vestager tat, was sie gut kann: freundlich blicken und in der Sache hart bleiben. Die lauten Vorwürfe von Peter Altmaier quittierte die EU-Wettbewerbskommissarin beim festlichen Dinner mit unbeirrtem Lächeln. Und als sich der deutsche Wirtschaftsminister im Laufe des Abends derart in Rage redete, dass die Tischgenossen betreten schwiegen, blieb sie ruhig.

Es war das Veto Vestagers gegen die Fusion der Eisenbahnsparten von Siemens und Alstom, das Altmaier so erzürnte. Das Abendessen im Art-déco-Ambiente des Brüsseler Residence Palace im April ist den handverlesenen Gästen in Erinnerung geblieben - nicht nur weil Altmaier wenig ministeriell auftrat. Sondern weil sich schon damals eines der großen Themen für die künftige EU-Kommission abzeichnete: die wettbewerbspolitische Antwort Europas auf die Marktmacht amerikanischer Digitalkonzerne und die Kaufwut chinesischer Staatsunternehmen.

Effizienz versus Industriepolitik

Noch ist die neue EU-Kommission nicht im Amt. Doch deren künftige Chefin, Ursula von der Leyen, übt schon jetzt Druck auf Vestager aus, eine Reform des EU-Kartellrechts vorzubereiten. Dabei gehen die Vorstellung, wohin die Reise gehen soll, damit der "Wettbewerb als Entdeckungsverfahren" (Friedrich August von Hayek) in Europa weiter funktioniert, zwischen Vestager und Europas Politikern weit auseinander. Vestager, die auch in Zukunft die Wettbewerbskommission leitet, hatte im April ihre Position dargelegt. Europas Wirtschaft sei ein "Ökosystem" mit großer Vielfalt. Der "Schlüssel zum Überleben" für die Unternehmen sei nicht deren Größe, sondern die Fähigkeit, sich anzupassen und innovativ zu sein.

Altmaier sieht das anders und steht damit nicht alleine. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die Wettbewerbspolitik ebenfalls überarbeiten. Beide wollen verhindern, dass die EU-Kommission fusionswilligen Unternehmen wie Alstom und Siemens weiter Knüppel zwischen die Beine wirft. Sie träumen von europäischen Champions, am Reißbrett der Politik entworfene Großunternehmen, die es mit den Digitalkonzernen aus dem Silicon Valley und chinesischen Staatsfirmen aufnehmen können. Der "Fehler" des Fusionsverbots von Siemens und Alstom, so Macron, dürfe sich nicht wiederholen.

Vergangene ...

