Offenbar ist viel in Bewegung gekommen südlich des Rio Grande: Mexiko wählte schon im vergangenen Jahr mit Andrés Manuel Lopez-Obrador einen linken Präsidenten. In Brasilien schaffte es der wirtschaftsliberale Mitte-Rechts-Kandidat nicht einmal bis in die Stichwahl, die dann den Sieg des schon leicht nach Faschismus riechenden Rechtspopulisten Jair Bolsonaro über seinen linken Gegenkandidaten brachte.In Argentinien kehrten die Peronisten nach nur einer Amtszeit des wirtschaftsliberalen Mauricio Macri zurück an die Macht. Und nun wackelt auch Chile: Hier konzipierten die so genannten Chicago Boys als Berater des Putschisten und Diktators Augusto Pinochet eine Marktwirtschaft nach den vor allem von Friedrich Hayek geprägten Maximen der Österreichischen Schule. Zunehmend gewalttätige Massendemonstrationen in ganz Chile unterstreichen die massive Unzufriedenheit weiter Bevölkerungskreise. ...

