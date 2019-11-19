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Dienstag, 19.11.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 616 internationalen Medien

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WKN: A0MQH1 ISIN: AU000000CHZ1 Ticker-Symbol: OZM 
Berlin
19.11.19
08:08 Uhr
0,039 Euro
+0,001
+2,65 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
CHESSER RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CHESSER RESOURCES LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CHESSER RESOURCES
CHESSER RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHESSER RESOURCES LIMITED0,039+2,65 %