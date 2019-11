TIP Trailer Services, ein Portfoliounternehmen von I Squared Capital, hat einen No-Action Letter der kanadischen Wettbewerbsbehörde Competition Bureau Canada erhalten, der es ihm ermöglicht, die Übernahme von Trailer Wizards Ltd., einem führenden Anbieter von Miet- und Leasingdienstleistungen für Anhänger in Kanada, fortzusetzen. Dies folgt auf die Ankündigung der geplanten Übernahme am 4. September 2019. Daher wird der Abschlussstichtag für die Übernahme nun voraussichtlich im Januar 2020 sein.

Durch die Übernahme von Trailer Wizards wird TIP zu einem der führenden Trailer-Dienstleister in Kanada, der seine geografische Präsenz weiter diversifiziert, sein Serviceangebot erweitert und seine Kundenbasis ausbaut. TIP expandierte 2016 mit dem Kauf von Train Trailer erstmals von Europa nach Kanada. Mit der Übernahme von Trailer Wizards kommen 21 Standorte, über 400 Mitarbeiter und eine diversifizierte Flotte von über 23.000 Einheiten in Kanada hinzu. Nach Abschluss der Übernahme werden Train Trailer Rentals und Trailer Wizards beide Teil der TIP Group sein und im Laufe der Zeit vollständig integriert werden.

Nach der Transaktion wird der kanadische Geschäftsbereich von TIP über eine Flotte von insgesamt über 33.000 Trailern, Kühlcontainern, Fahrgestellen und Tieflader-Konfigurationen verfügen. Das Unternehmen wird über 500 Mitarbeiter, darunter etwa 300 Mechaniker, an fast 30 Standorten in Kanada von Prince Edward Island bis British Columbia beschäftigen.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. TIP und I Squared Capital wurden von der ING Bank N.V. beraten. HSBC Bank Canada und The Bank of Nova Scotia sind Lead Debt Arranger bei der Transaktion. Trailer Wizards und die Muttergesellschaft Lions Gate Trailers Ltd. wurden von Sequeira Partners beraten.

TIP Trailer Services

TIP ist einer der führenden Equipmentdienstleister in Europa und Kanada, der sich auf das Leasing, die Vermietung, die Wartung und Reparatur von Anhängern sowie andere Mehrwertdienstleistungen für Transport- und Logistikkunden spezialisiert hat. TIP mit Hauptsitz in Amsterdam betreut seine Kunden von 102 Standorten in 17 Ländern in Europa und Kanada aus. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.tipeurope.com

Trailer Wizards

Trailer Wizards wurde 1963 gegründet und ist eines der größten nationalen Unternehmen für die Vermietung, das Leasing, den Verkauf, den Service, die Wartung, Ersatzteile und die Lagerung von Trailern in Kanada. Aktuell verfügt Trailer Wizards über 21 Standorte, die sich von Küste zu Küste erstrecken, darunter 14 voll besetzte Customer Care Center. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://trailerwizards.com

