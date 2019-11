Dem chinesischen Elektroautobauer Xpeng ist ein Coup gelungen: Nicht nur konnte der Tesla-Konkurrent wie erhofft einen dreistelligen Millionenbetrag an Kapital einsammeln - einer der neuen Investoren ist ein bekannter Techriese.? Xpeng sichert sich in Finanzierungsrunde 400 Millionen US-Dollar? Xiaomi wird neuer Großinvestor? Kreditlinien gesichert400 Millionen US-Dollar hat Xpeng Motors im Rahmen eines Fundraising eingenommen. An der Finanzierungsrunde haben sich eine Reihe von ...

