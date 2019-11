Köln (ots) -### Bitte beachten Sie die Sperrfrist: 20.11.2019 6.00 Uhr ###Der internationale Kokainhandel boomt und Kriminelle bewegenMilliardengewinne aus Drogengeschäften rund um den Globus, damitsüdamerikanische Kokainkartelle an das Geld kommen, das sie vor allemin Europa und in den USA verdienen. Globale Netzwerke helfen denKokainbaronen dabei, viele Millionen in kürzester Zeit um die ganzeWelt zu schleusen - ohne dass Geheimdienste und Sicherheitsbehördendavon etwas mitbekommen.Mit umfangreichen Recherchen haben die Autoren Volkmar Kabisch, JanStrozyk und Benedikt Strunz die geheime Welt der Geldwäschenetzwerkeergründet. Besonders der Libanon, aber auch Deutschland sindinvolviert. Viele Indizien deuten darauf hin, dass auch dieislamistisch-schiitische Partei und Miliz Hisbollah vom weltweitenDrogenhandel und Geldwäsche profitiert und dabei auch die Strukturender Bundesrepublik ausnutzt."Die Libanon-Connection - Ein Feature über Geldwäschenetzwerke,Drogenkartelle und Terroristen" heißt das neue ARD radiofeature. AbMittwoch, 20. November 2019, ist es in sieben Wort- und Kulturwellender ARD zu hören und ist im Internet unter www.ardaudiothek.de sowieals Podcast verfügbar.In Deutschland haben es Geldwäscher besonders leicht. Jede Rechnungkann mit Bargeld bezahlt werden. Mit dem Kauf und anschließendemWeiterverkauf von teurem Schmuck, Uhren und Autos wird Geld im großenStil gewaschen. Händler melden große Bargeldeinkäufe zudem meistnicht. Das nutzte auch ein Münsteraner Uhrenhändler des vonfranzösischen Ermittlern enttarnten Cedar-Netzwerks aus.Eine zentrale Herausforderung der Ermittlungsbehörden im Kampf gegenden Drogenhandel ist und bleibt die Geldwäsche. In den vergangenenzehn Jahren sind in Deutschland mindestens sechs Geldwäschenetzwerkeaufgeflogen, die zwei Gemeinsamkeiten hatten. Sie wurden vom Libanonaus gesteuert und sie kümmerten sich ausschließlich um Kokaingeld.Benedikt Strunz arbeitet für NDR Info und die NDR Investigation. Errecherchiert insbesondere zu den ThemenfeldernWirtschaftskriminalität und Organisierte Kriminalität. Für seineArbeit an den Panama Papers und den Paradise Papers wurde er mit zweiDeutschen Radiopreisen ausgezeichnet.Volkmar Kabisch arbeitet für das Investigativressort des NDR. Errecherchiert vorrangig zu den Themen Islamistischer Terrorismus,Organisierte Kriminalität und Innere Sicherheit.Jan Strozyk ist Reporter im Ressort Investigation des NDR mit einemSchwerpunkt auf Wirtschafts- und Finanzthemen und internationalen,datengetriebenen Kooperationen. Er wurde unter anderem mit demDeutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.Journalisten mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARDradiofeature ab sofort im dortigen Vorführraum hören.Sendetermine:SWR Mittwoch, 20. November 2019, 22:03 UhrBR 2 Samstag, 23. November 2019, 13:05 UhrSR 2 KulturRadio Samstag, 23. November 2019, 17:04 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 23. November 2019, 18:05 UhrWDR 5 Sonntag, 24. November 2019, 11:05 UhrNDR Info Sonntag, 24. November 2019, 11:05 Uhrhr2-kulturSonntag, 24. November 2019, 18:05 UhrRedaktion: Thilo Guschas (NDR)Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD radiofeature2019 Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deFotos finden Sie unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4439834