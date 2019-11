Alle warten nach der jüngsten Rekordjagd auf eine Kurskorrektur an den Aktienmärkten. Im Fokus von Dax-Anlegern steht am Mittwoch auch Wirecard.

Jahresendrally oder Vollbremsung? Die Richtung an den Aktienmärkten wird auch an diesem Mittwoch bestimmt vom Ausgang des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Neuigkeiten dazu waren zuletzt zwar Mangelware, doch meist genügt ein Tweet von US-Präsident Donald Trump, um die Kurse ausschlagen zu lassen.

Umfragen zufolge könnte das Ende der Kursgewinne bevorstehen, zumal das Enttäuschungspotenzial in Sachen Handelskonflikt groß ist: Viele Investoren haben sich in Erwartung einer Beilegung des Dauerkonflikts schon mit Aktien eingedeckt. Noch geht es aber aufwärts: Am Dienstag hatte der Dax ein neues Jahreshoch markiert. Der deutsche Leitindex beendete den Handel 0,1 Prozent fester bei 13.221 Punkten.

Das neue Jahreshoch steht jetzt bei 13.374 Zählern, das im Januar 2018 erreichte Allzeithoch liegt bei 13.596 Punkten. Vorbörslich erwarten Handelsplattformen den Dax in der Wochenmitte etwas tiefer als am Vortag. Im Fokus der Anleger dürfte zur Wochenmitte auch Wirecard stehen: Beim Zahlungsdienstleister bemängeln Wirtschaftsprüfer nach Handelsblatt-Informationen fehlende Unterlagen der Singapur-Tochter. Im nachbörslichen Dienstagshandel brachen die Wirecard-Aktien sechs Prozent ein.

1 - Vorgabe aus den USA

An der Wall Street haben die Anleger am Dienstag nach neuen Rekordständen auf die Bremse getreten. Auslöser war eine pessimistischere Geschäftsprognose der größten US-Baumarktkette Home Depot. Einen weiteren Stimmungsdämpfer lieferte der Warenhauskonzern Kohl's mit einer Gewinnwarnung.

Zu Handelsbeginn hatten Hoffnungen auf einen baldigen Handelsdeal zwischen den USA und China noch für Auftrieb an den US-Börsen gesorgt. "Die Märkte sind wahrscheinlich etwas zu hoch gestiegen", sagte Randy Frederick vom Wertpapierhändler Charles Schwab. "Daher überrascht es nicht, dass es nun eine Pause gibt."

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zum Handelsschluss in New York 0,4 Prozent tiefer auf 27.933 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 3.120 Zähler ein. Beide Barometer waren zuvor auf neue Höchststände gestiegen. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,2 Prozent auf 8.570 Punkte vor.

2 - Handel in Asien

Die asiatische Aktien sind am Mittwoch aufgrund der widersprüchlichen Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China ins Stolpern geraten. Die Handelsaussichten schienen sich zu trüben, als die Regierung in China eine Maßnahme des US-Senats gegen Hongkong verurteilte und Schritte zur Sicherheit und Souveränität des Staates ankündigte.

"Der unmittelbare Fokus bleibt auf den Handelsgesprächen zwischen den USA und China und die Märkte scheinen bis zur Lösung des Konflikts weiter zögerlich, um sich deutlich in eine Richtung zu bewegen", erklärten die Analysten der australischen ANZ Bank. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 23.120 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1688 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen ...

