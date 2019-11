Zürich (awp) - Bei Dormakaba kommt es zu einem Wechsel in der Konzernleitung. Der Verwaltungsrat hat per 1. Januar 2020 Steve Bewick als Chief Operating Officer (COO) des Bereichs Access Solutions (AS) EMEA (Europe, Middle East, Africa) ernannt, wie der Schliesstechnikkonzern und Bauzulieferer am Mittwoch mitteilte. Er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...