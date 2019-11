Da zahlen Lufthansa-Passagiere hunderte von Euro für einen Langstreckenflug und dann wird ihnen ein Menü gestrichen, das die Airline fünf Euro kostet. Na und? Die Essensschlacht ist sowieso ein verschwenderisches Relikt.

Lufthansa ist und bleibt Premium. Der Beweis: Das neue Sandwich wird ein "wertiges" Sandwich. Gut, "hochwertig" wird es leider nicht. Aber eine Flugreise ist eben kein Wunschkonzert.Lufthansa - Your Wertiges Sandwich Airline.Hat was.Und das ist wichtig, denn ich frage mich schon seit langem, wie ich die Fluggesellschaften noch auseinander halten soll außer am Zuschnitt und der Farbe der Stewardessen-Hüte.

Die bequemsten Sitzpolster, die am rabiatesten verbiegbaren Kopfstützen oder die neuesten Monitore in der Lehne vor einem - all das geht bei all den ganzen Flugzeugtypen pro Airline doch total durcheinander. Da ist die eine Airline gerade am Umstellen, da ist die andere gerade innenarchitektonisch ganz vorne, plötzlich schon wieder veraltet und eine andere lässt den Flug über einen Partner einer anderen Fluggesellschaft "operaten". Ein undurchschaubares Glücksspiel. Den beständigsten Wiedererkennungswert hat da tatsächlich das Essen an Bord. Ist das nicht verrückt? So als würde man eine Opernpremiere danach beurteilen, wie lange man an der Garderobe warten musste.

Das mit dem Flug-Catering als Maßstab ist letztendlich die Schuld von uns Passagieren. Weil wir uns im Bestreben, dem langweiligen Flug irgendetwas Besonderes abzugewinnen, an jede einzelne Kalorie klammern, die wir in der Kabine abfangen können. Das Schokoladenherz beim Aussteigen wird am Ende der Grund sein, warum wir Air Berlin niemals vergessen werden. Ein Cent-Artikel.

Ich habe mal einen Freund gefragt: "Wie war der Flug mit Emirates?" Und er sagte: "Die hauen da diese teuren Butterkekse von Walkers raus." Ein Keks für einen Supermarkt-Stückpreis von rund 45 Cent veredelt den 1000-Euro-Flug.Und ich ticke da ja genauso. Air France hat jüngst in der Economy keinen Champagner ausgegeben. Und ich denke: Toll, wozu soll ich dann noch mit den Franzosen fliegen?In zehn Kilometer Höhe sticht der Blick auf den Trolley im Mittelgang den Blick aus dem Fenster.Und da wagt es die Lufthansa und posaunt mutig in die Welt: Ab Ende November wird auf der Fernstrecke in der Economy die zweite der beiden ...

