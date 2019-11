Mit einem Ergebnis vor Steuern von 214,7 Mio. Euro für die ersten neun Monate 2019 hat Uniqa das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr (209,6 Millionen Euro) um 2,4 Prozent gesteigert. Der um den einmaligen Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf der Anteile an der Casinos Austria Aktiengesellschaft in der Höhe von 47,4 Millionen Euro bereinigte Vorjahreswert lag bei 162,2 Millionen Euro. Somit stieg das bereinigte Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 32,4 Prozent. Die verrechneten Prämien (inklusive Sparanteile) sind leicht - um 1,3 Prozent - gestiegen. Die abgegrenzten Prämien im Eigenbehalt sind im gleichen Zeitraum um 2,0 Prozent gestiegen.Die Schadenquote in der Schaden- und Unfallversicherung habe sich auf 64,5 Prozent reduziert, so das ...

