Insgesamt beschreibt der Platinpreis seit August letzten Jahres und einem Kursstand von 754,03 US-Dollar einen Aufwärtstrend, dieser brachte zeitweise Notierungen von knapp 1.000 US-Dollar hervor. Nach dieser Kursspitze stellte sich Anfang September jedoch ein untergeordneter Abwärtstrend ein, der sich bislang als dreiwellige Konsolidierung präsentiert. Solche Kursmuster werden in der Charttechnik häufig in übergeordneter Trendrichtung aufgelöst und bieten daher gute Handelsansätze auf der Long-Seite. Der 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 944,00 US-Dollar sollte wie die jüngste Vergangenheit gezeigt hat als Widerstand jedoch nicht unterschätzt werden, denn erst darüber steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Fortsetzung der übergeordneten Erholung bei Platin merklich an. Aber auch kurzfristige Trader kommen in der aktuellen Handelsphase voll auf ihre Kosten.

Starke Woche verführt zunehmend

Die aktuelle Handelswoche präsentiert sich bei Platin nach dem Novembertief ...

