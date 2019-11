Die aktuell längste Serie: Advanced Micro Devices, Inc. mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.99%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Dienstag Epigenomics mit 9,44% auf 1,27 (248% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 18,06%) vor Home24 mit 8,56% auf 4,99 (269% Vol.; 1W 11,66%) und SFC Energy mit 5,73% auf 10,15 (226% Vol.; 1W -13,25%). Die Tagesverlierer: Dialight mit -19,40% auf 243,00 (866% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -21,74%), Biofrontera mit -16,95% auf 4,33 (417% Vol.; 1W -15,66%), Steinhoff mit -9,48% auf 0,05 (43% Vol.; 1W -14,75%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (36254,33 Mio.), GlaxoSmithKline (25770,73) und Rio Tinto (21911,75) ....

