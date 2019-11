Der MDAX war seinem am 23. Januar 2018 bei 27.525,23 Punkten erzielten, bisherigen Rekordhoch gestern bis auf 22,5 Punkte nahegekommen. Mit dem Tageshoch des Dienstags bei 27.502,72 Punkten fehlten nur noch knapp 0,1 Prozent bis zur letzten charttechnischen Hürde. Aber ausgerechnet dort, so nahe an diesem Ziel, drehte er im Tagesverlauf wieder ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...