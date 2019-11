In Japan werden die Folgen der Handelskonflikte und der weltweiten Konjunkturflaute immer dramatischer.Tokio - In Japan werden die Folgen der Handelskonflikte und der weltweiten Konjunkturflaute immer dramatischer. Im Oktober gingen die Ausfuhren das elfte Mal in Folge zurück - das Minus von 9,2 Prozent fiel dabei deutlich höher aus als zuletzt und als Experten erwartet hatten. Es war zudem der grösste Rückgang seit drei Jahren. Besonders schwach waren die Exporte nach China und USA...

Den vollständigen Artikel lesen ...