Von Mengqi Sun

NEW YORK (Dow Jones)--Die französische Großbank BNP Paribas hat nach der Rekordstrafe wegen des Verstoßes gegen US-Sanktionen in den vergangenen Jahren einschneidende Veränderungen in ihrer Compliance-Abteilung vorgenommen. Die Zentrale der Abteilung sei von Paris nach New York verlegt worden, zudem agiere der Compliance-Bereich unabhängig und berichte direkt an den CEO. "Andere Banken schauen sich unser Modell an, weil sie Vorteile sehen", sagte Eric Young, Chief Compliance Officer BNP Paribas Americas, während einer Veranstaltung vom Wall Street Journal and Dow Jones Risk & Compliance.

Die Pariser Bank musste 2015 eine Rekordstrafe von 8,9 Milliarden Dollar an die US-Behörden zahlen, weil sie durch Geschäfte mit Sudan, Iran und Kuba gegen Sanktionen verstoßen haben soll.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2019 02:18 ET (07:18 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.