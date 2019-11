Die geplatzte Schlichtung im Streit der Lufthansa mit der Gewerkschaft Ufo sowie ein negativer Analystenkommentar haben am Mittwoch die Aktien der Fluggesellschaft vorbörslich belastet. Auf der Handelsplattform Tradegate büßten sie im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Vortag 1,4 Prozent auf 17,465 Euro ein.

Die Lufthansa hatte am Dienstagabend die in der vergangenen Woche vereinbarte umfassende Schlichtung für die Flugbegleiter in letzter Minute platzen lassen. Hinzu kam, dass die US-Bank Goldman Sachs die Aktie mit "Sell" in ihre Bewertung aufnahm. Umweltpolitische Ziele der EU brächten zunehmend Gegenwind für die Branche, hieß es dort. Trotz des "Burgfriedens" im Preiskampf auf Kurzstrecken unter den europäischen Airlines dürfte die Nachfrage bei der Lufthansa gering bleiben und ein Risiko für 2020 darstellen./ck/mis

ISIN DE0008232125

AXC0082 2019-11-20/08:56