FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

VI9 XFRA CA92625W1014 VICTORIA GOLD CORP.

KN6 XFRA AU000000KGL6 KGL RESOURCES LTD.

22W XFRA AU000000WHA2 WATTLE HEALTH AU LTD O.N.

MMLA XFRA AU000000MFE9 MACARTHUR MINERALS LTD

472 XFRA ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25

NLZD XFRA US6412557083 NEUROMETRIX INC. DL-0001

2YJ XFRA US62844N1090 MY SIZE INC DL-,001