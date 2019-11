Wuppertal (ots) - Der Lübecker Unternehmer Martin Aye eröffnet den zweiten Standort in Wuppertal. Aye betreibt mit der aye media marketing group bereits als Communication-Center-Betreiber erfolgreich Service-Center an 9 Standorten in Deutschland und schafft in Wuppertal 200 weitere Arbeitsplätze.Aye betreibt in Wuppertal bereits seit 2010 ein Communication-Center an der Kleinen Klotzbahn im Wuppertaler Zentrum. Durch Schaffung neuer Räumlichkeiten in Stadtteil Barmen, direkt unter dem Jobcenter, werden die derzeit 130 Mitarbeiter moderne, großzügige Arbeitsplätze erhalten, mit einer großen Ausbaureserve für zukünftiges Wachstum. "Wir möchten mit diesem Standort ein wichtiges Zeichen für unsere Verbundenheit mit Wuppertal setzen. Wir sind bereits seit 9 Jahren erfolgreich in Wuppertal tätig und ich bin stolz, dass wir als Unternehmen hier in Wuppertal expandieren können.", sagt Martin Aye.Die aye media marketing group ist einer der größten inhabergeführten Marketing- und Vertriebsservice-Anbieter in Deutschland. Im Jahr 1999 in Schleswig-Holstein gestartet, werden derzeit rund 1 300 Mitarbeiter beschäftigt, davon mehr als 1 000 in Schleswig-Holstein (Lübeck, Flensburg, Husum, Rendsburg, Kiel), 250 in Wuppertal. Die Wuppertaler asf sales & help ist für einen Telekommunikations-Marktführer ein wichtiger und starker Partner. Seit 9 Jahren wächst die asf sales & help kontinuierlich und beschäftigt derzeit 250 Mitarbeiter."Durch die Expansion des neuen Standortes werden in Wuppertal 200 neue Arbeitsplätze geschaffen", betont Aye. "Unser Ziel für 2020 ist 400 Mitarbeiter zu beschäftigen und wir möchten jeden Wuppertaler motivieren, sich einfach bei uns zu bewerben und die Chance auf einen neuen Arbeitsplatz zu nutzen."Pressekontakt:Sabrina Stuck04513030182Sabrina.Stuck@aye-gruppe.deOriginal-Content von: asf sales & help gmbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138788/4444632