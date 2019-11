Das Arzneiunternehmen Dermapharm hat nach Umsatzzuwächsen in den ersten neun Monaten des Jahres seine Prognosen für 2019 bestätigt. Von Januar bis September stiegen die Erlöse um mehr als ein Fünftel auf 517,6 Millionen Euro, wie der Konzern am Mittwoch im bayerischen Grünwald mitteilte. Das um Einmaleffekte und Rückstellungen bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte dabei um gut ein Viertel auf 133,1 Millionen Euro zu. Unter dem Strich ging der Gewinn auch wegen höherer Finanzaufwendungen und Steuern um etwa zwei Prozent auf 58,7 Millionen Euro zurück. An der Börse legte die Aktie zum Handelsbeginn um 0,86 Prozent auf 35,80 Euro zu. Das Rekordhoch von 36,52 Euro ist damit in Sichtweite.

Den größten Anteil an den Umsätzen trägt nach wie vor das Geschäft mit Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten bei. Hier legten die Erlöse um fast 11 Prozent auf etwa 276 Millionen Euro zu. In der zweiten größeren Sparte, dem Parallelimportgeschäft, verzeichnete der Konzern ein Plus von gut 3 Prozent auf rund 185 Millionen Euro. Das zum Jahresbeginn neu geschaffene Segment der pflanzlichen Extrakte trug 56 Millionen Euro zum Umsatz bei.

Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier blieb bei den zuvor gesetzten Jahreszielen. So sollen die Umsätze weiterhin zwischen 14 und 19 Prozent und das bereinigte Ebitda zwischen 17 und 22 Prozent zulegen. Dermapharm war Anfang 2018 an die Börse gegangen und ist seit Kurzem im Nebenwerteindex SDax notiert./kro/mis

ISIN DE000A2GS5D8

