Wien (pts005/20.11.2019/08:55) - Jährlich eröffnen tausende neue Restaurants, Clubs, Bars und Cafés oder werden neu übernommen. Wie aber schauen die Geschäftsidee, der USP und die Speisekarte aus, um in einem kompetitiven Markt zu bestehen? Leider sehr traurig, wie Werbetherapeut und Kreativ-Coach Alois Gmeiner https://www.werbetherapeut.com betont: "08/15 ist noch nett gesagt. Die Speisekarten sind eine einzige Ideenwüste. Es wird meist nachgemacht, was alle machen. Es fehlt der Mut zu Eigenständigem und der Mut zur Entwicklung von Signature-Dishes, die für das Lokal stehen und es unique machen. Genau hier versuche ich mit meinen No-Limit-Coachings und mit Hardcore-Brainstormings alte Krusten aufzubrechen und die Inhaber, aber auch das Team dazu zu bringen, ihre Scheuklappen abzulegen und neues zu wagen. Dazu braucht es meist nur einen Tag als Initialzündung." Erster Schritt ist die Marketing-Analyse, die Gmeiner kostenlos und online zur Verfügung stellt. Gmeiner liefert innerhalb von 24 Stunden erste kreative Marketing-Ideen und sofort umsetzbare Tipps für Werbung und PR. Anforderung des kostenlosen Werbe-Checks für Gastronomie und Hotellerie unter: werbetherapeut@chello.at Signature Dishes bringen Bekanntheit und Stammgäste "Gerade wurde in meiner Straße ein Café neu übernommen. Nur der Name wurde geändert und notdürftig auf der Fassade überfoliert. Nicht nur peinlich, sondern auch Garant für ein schnelles Ende des Ladens. Ich fordere mehr Mut zu aktivem Marketing und mehr Mut zur Eigenständigkeit von Gastrounternehmern", so der Werbetherapeut. Für Gmeiner sind es die Gäste, die innerhalb von Sekunden über Wohl und Wehe eines Lokals entscheiden: "Zuerst überlegt man sich, worauf man Gusto hat und danach kommen dem Gast oder der Gästegruppe sofort einige Lokale in den Sinn. Und genau hier punktet das Signature Dish. Lust auf Burger und sofort fällt einem als erstes McDonald's ein, aber auch unmittelbar danach die besten kleinen Burgerlokale und ihre Gerichte. Gleiches gilt für alle Lokale. Egal, ob in der Großstadt oder in kleinen Orten. Zuerst kommt der Platzhirsch in den Sinn und dann erst die 'guten' anderen - meist mit dem besten Gericht von der Karte. Wer da als Restaurant im Auswahlprozess zu einem Mittagessen oder Abendessen nicht mit dabei ist, hat schon verloren. Fakt ist, Signature Dishes machen die Auswahl für den Gast schnell und einfach - auch wenn dann im Lokal vielleicht etwas ganz anderes gegessen wird." Kreativer Sparrings-Partner für Gastro- und Hotelbetriebe "Ich empfinde mich als eine Art Sparringspartner für Unternehmer. Neue Ideen entstehen niemals im Vakuum, sondern brauchen Impulse von außen und die liefere ich. Ich widerspreche, setze Kontrapunkte und denke ganz und gar quer. Nur so können neue Geschäfts-, Speisen- oder Angebotsideen in der Gastronomie oder in der Hotellerie entwickelt werden. Ich freue mich auf mutige Unternehmer, die mit mir in die erste Sparringsrunde gehen", so Werbetherapeut und Querdenker Alois Gmeiner, der bereits vor einigen Jahren, mit seinem Buch "333 kreative Hotel-Ideen" ein Standardwerk für kreative Hotelkonzepte verfasst hat und viele Ideen vorweggenommen hat, die heute in der Hotellerie gang und gäbe sind. Gratis Werbe-Checks für Unternehmer und Freiberufler per Mail: werbetherapeut@chello.at Infos und Hilfe für KMU, Start-up, Freiberufler, EPU, Hotels, Restaurants und Shisha-Bars: Alois Gmeiner - De Werbetherapeut Web: https://www.werbetherapeut.com Mail: werbetherapeut@chello.at Tel.: 0043 (0)1 33 20 234 (Ende) Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191120005

