Buffalo Grove, Illinois (ots/PRNewswire) - ANGUS Chemical Company ("ANGUS" oder "Unternehmen"), ein weltweit führender Hersteller und Vermarkter von Spezial- und -Feinchemikalien, gibt heute die Verfügbarkeit der ersten kommerziellen Mengen von TRIS AMINO Tromethamin-Kristallen aus der neu erweiterten Produktionsstätte des Unternehmens in Ibbenbüren (Deutschland) bekannt.ANGUS ist der heute weltweit größte und einzige voll integrierte Hersteller von Tromethamin. Mit der Erweiterung um neue TRIS AMINO-Produktionskapazitäten am bestehenden Standort des Unternehmens in Ibbenbüren steht dem Markt eine zweite Produktionsquelle für TRIS AMINO-Kristalle zur Verfügung, die die Kontinuität und Sicherheit der Lieferkette für die Kunden von ANGUS weiter erhöht."Wir kommen den regionalen und globalen Bedürfnissen unserer Life Sciences- und Industriekunden auch weiterhin durch Investitionen und Produktinnovationen entgegen", sagt David Neuberger, President und CEO. "Diese jüngste Kapazitätserweiterung ergibt sich aus dem jahrzehntelangen Engagements des Unternehmens, die schnell wachsende globale Nachfrage nach TRIS AMINO Tromethamin zu decken. Wir haben in den letzten fünf Jahren unsere TRIS AMINO-Kapazität verdoppelt und unser integriertes Qualitätsmanagementsystem weiter verbessert, um sicherzustellen, dass ANGUS gut positioniert ist, um die anspruchsvollen Liefer-, Qualitäts- und Konformitätsstandards der Life Sciences- und industriellen Märkte zu erfüllen, die diesen essenziellen chemischen Stoff benötigen".Die hochmoderne Produktionsstätte von ANGUS in Ibbenbüren ist nach höchsten Standards konzipiert und wird, sobald die volle Kapazität 2020 erreicht ist, eine cGMP-konforme Fertigung beinhalten, die den aktuellen IPEC-Richtlinien für Hilfsstoffe entspricht, um die Kommerzialisierung der nächsten Generation von hochreinen und Multi-Compendial-konformen TRIS AMINO-Produkten des Unternehmens für die Bereiche Life Sciences und Personal Care zu unterstützen.Weitere Informationen erhalten Sie unter angus.com, oder bei einem ANGUS-Repräsentanten in Ihrer Region unter info@angus.com.INFORMATIONEN ZU ANGUS CHEMICAL COMPANYANGUS Chemical Company ist ein weltweit führender Spezial- und Feinchemikalienhersteller, der sich auf die Entwicklung neuartiger chemischer Stoffe konzentriert, die die Produkt- und Prozessleistung in einem breiten Anwendungsspektrum in den Bereichen Biotechnologie, Farben und Lacke, Körperpflege, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Energie und anderen industriellen Märkten verbessern. Das Unternehmen innoviert mit seinen einzigartigen Nitroalkanen und deren Derivaten, die in den voll integrierten, nach ISO 9001 zertifizierten Produktionsanlagen in Sterlington (Louisiana, USA) und Ibbenbüren (Deutschland) produziert werden. ANGUS betreut seine Kunden über sechs regionale Customer Applications Center in Chicago (Illinois, USA), Paris (Frankreich), São Paulo (Brasilien), Singapur; Shanghai (China), und Mumbai (Indien). Das Unternehmen befindet sich im Privatbesitz von Golden Gate Capital und hat seine Firmenzentrale in Buffalo Grove (Illinois, USA). Weitere Informationen finden Sie unter angus.com.Folgen Sie ANGUS auf Facebook, Twitter und LinkedIn.WEITERFÜHRENDE INFORMATIONENANGUS Media RelationsScott C. Johnson+1 847-808-3769scjohnson@angus.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/460234/ANGUS_Chemical_Company_Logo.jpgOriginal-Content von: ANGUS Chemical Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/123068/4444664