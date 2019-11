Die Nr. 2 im deutschen Softwaregeschäft schafft seit Jahren nicht so recht den Anschluss. Seit eineinhalb Jahren probiert ein Inder als echter Seiteneinsteiger nicht nur den Umbau, sondern auch den Neubau. Die Richtung weist in das Cloud-Business und die soeben vorgelegten Zahlen sind ein brauchbarer Ansatz für neue Investments. Details gibt es in den Börsenbriefen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info