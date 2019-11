Dietmar Woidke (SPD) ist als Brandenburgs Ministerpräsident wiedergewählt worden. Der SPD-Politiker erhielt am Mittwoch im Landtag in Potsdam im ersten Wahlgang 47 von 87 abgegebenen Stimmen, 45 waren für die erfolgreiche Wahl nötig.



Es gab 37 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Der Landtag besteht insgesamt aus 88 Abgeordneten - SPD, CDU und Grüne haben zusammen genau 50 Parlamentssitze. Woidke ist seit August 2013 Ministerpräsident Brandenburgs. Bei der Landtagswahl am 1. September war seine Partei auf 26,2 Prozent der Stimmen gekommen - die bisherige rot-rote Koalition büßte ihre Mehrheit ein.



Die SPD hatte sich daraufhin mit CDU und Grünen auf eine Koalition geeinigt.