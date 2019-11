DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.11.2019 / 10:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Hasso Plattner Fund GmbH & Co. KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 121,76 EUR 4139,84 EUR 121,86 EUR 4508,82 EUR 121,86 EUR 4143,24 EUR 122,00 EUR 5002,00 EUR 122,00 EUR 1830,00 EUR 121,96 EUR 1829,40 EUR 121,92 EUR 1828,80 EUR 121,64 EUR 17881,08 EUR 121,62 EUR 4135,08 EUR 121,70 EUR 608,50 EUR 121,76 EUR 12784,80 EUR 121,76 EUR 11201,92 EUR 121,82 EUR 1096,38 EUR 121,84 EUR 12427,68 EUR 121,82 EUR 4141,88 EUR 121,82 EUR 4141,88 EUR 121,84 EUR 4142,56 EUR 121,84 EUR 4142,56 EUR 121,86 EUR 974,88 EUR 121,98 EUR 4147,32 EUR 121,98 EUR 10612,26 EUR 122,06 EUR 732,36 EUR 122,14 EUR 4152,76 EUR 122,22 EUR 4155,48 EUR 122,24 EUR 8312,32 EUR 122,22 EUR 4155,48 EUR 122,18 EUR 4154,12 EUR 122,14 EUR 7816,96 EUR 122,10 EUR 4151,40 EUR 122,12 EUR 4029,96 EUR 122,00 EUR 4270,00 EUR 121,98 EUR 4147,32 EUR 121,92 EUR 4145,28 EUR 121,84 EUR 3898,88 EUR 121,84 EUR 3655,20 EUR 121,82 EUR 4141,88 EUR 121,82 EUR 3654,60 EUR 121,68 EUR 4137,12 EUR 121,74 EUR 4139,16 EUR 121,96 EUR 4146,64 EUR 121,82 EUR 4141,88 EUR 121,82 EUR 4141,88 EUR 121,86 EUR 1340,46 EUR 122,08 EUR 4272,80 EUR 122,34 EUR 17739,30 EUR 122,30 EUR 4158,20 EUR 122,08 EUR 4394,88 EUR 122,26 EUR 5501,70 EUR 122,26 EUR 733,56 EUR 122,50 EUR 7962,50 EUR 122,32 EUR 19693,52 EUR 122,36 EUR 4160,24 EUR 122,36 EUR 4160,24 EUR 122,50 EUR 3797,50 EUR 122,50 EUR 4287,50 EUR 122,50 EUR 4165,00 EUR 122,50 EUR 4165,00 EUR 122,50 EUR 735,00 EUR 122,52 EUR 2940,48 EUR 122,50 EUR 4165,00 EUR 122,56 EUR 4167,04 EUR 122,56 EUR 4167,04 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 122,0564 EUR 312708,5200 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-14; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: AQUIS EXCHANGE PLC MIC: AQXE --------------------------------------------------------------------------- 20.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 55015 20.11.2019 ISIN DE0007164600 AXC0123 2019-11-20/10:33