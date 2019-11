Hamburg (ots) - Jung, bunt, kreativ und frisch! Das "DesignFest by COUCH" ist das neue Event-Erlebnis. Das Festival für Design, Kreativität und Lifestyle findet erstmalig auf der imm cologne am Publikumswochenende vom 17. bis 19. Januar 2020 statt. Rund 180 junge nationale, aber auch internationale Lieblingsmarken aus Interior, Fashion, Beauty und Food kommen hier zusammen und lassen den größten Concept-Store mit Festivalcharakter für angesagte Produkte entstehen.Messen neu erfinden"Wir wollen mit dem DesignFest das Format Messe neu erfinden!" sagt Jennifer Reaves, CEO der internationalen Designmesse blickfang und damit des Veranstalters der neuen Festivalreihe. Reaves ist sowohl Impulsgeber als auch kreativer Kopf hinter dem neuen Konzept: "Das Interesse an guter Gestaltung und den schönen Dingen des Lebens ist in den letzten Jahren gestiegen. Heute will sich auch das jüngere Publikum mit einzigartiger und zeitgemäßer Gestaltung umgeben. Hierfür legen die besonders Kreativen unter uns sogar gerne selbst Hand an und kreieren eigene, ganz persönliche Lieblingsstücke. Zudem erleben wir eine unheimlich aufregende Zeit in der Lebensmittelindustrie und in der Gastronomie. Super Food ist buchstäblich in aller Munde und auch das gehört neben Design, DIY und Lifestyle mittlerweile fest zum Alltag trendbewusster Verbraucher."Das DesignFest ist ein Gemeinschaftsprojekt der internationalen Designmesse blickfang und dem Magazin COUCH aus dem Verlagshaus Gruner+Jahr. Das monatliche Living-, Fashion- und Beauty-Magazin ruft die über 75.000 Mitglieder seiner COUCHstyle-Community und die über 100.000 Instagram-Follower auf, beim DesignFest dabei zu sein. Christina Gath, Redaktionsleiterin COUCH: "COUCH steht als Love Brand für Authentizität, Vielfalt und Lebendigkeit - passt also perfekt zum DesignFest. Neben dem Magazin bietet unsere COUCHstyle-Community einen Lieblingsort, an dem sich Trendsetter treffen und austauschen. Beim DesignFest bringen wir unsere COUCH-Community und andere Design-Interessierte zusammen und feiern gemeinsam Design, Kreativität und Lifestyle."Ein perfekter Tag für die besten FreundinnenEin Tag auf dem "DesignFest by COUCH" wird für die BesucherInnen zu einer unvergesslichen Entdeckungsreise. Sie erleben Trends und Produkte von 180 Ausstellern, darunter beliebte Lifestyle- und Interior-Marken wie odernichtoderdoch, Donkey Products oder räder Design und auch kleine unabhängige Labels aus den Bereich Beauty, Fashion, Interior, Food, Living und Papeterie. Sie genießen kulinarische Highlights und angesagte Streetfood-Trends und testen Neuheiten wie Marshmallow-Eis von Mellow Monkey. Sie treffen spannende Designer und Interior-Spezialisten wie Bloggerin, Buchautorin und DesignFest-Botschafterin Holly Becker vom Blog @decor8 und Macherin des HOLLY-Magazins. In Beauty-Lounges können die Besucherinnen die neuesten Produkte direkt testen und shoppen oder sich einfach inspirieren lassen. In DIY- und Kreativ-Workshops wie Handlettering lernen sie die neusten Techniken der Szene kennen und nehmen die eigenen Kreationen als Erinnerungsstück mit nach Hause. Influencer präsentieren ihre Lieblingslabels und Neuentdeckungen auf eigenen Trendshows und freuen sich vor Ort auf den Austausch über aktuelle Mode-, Beauty- und Interior-Trends.Fans und Follower treffen ihre IdoleInfluencerinnen aus der COUCHstyle-Community stehen auf dem "DesignFest by COUCH" ihren Fans und Followern Rede und Antwort und präsentieren ihre eigenen Trendzonen. Interiorbloggerin Holly Becker von @decor8 zeigt in einer eigenen Trendshow ihre persönlichen Lieblingsprodukte aus dem Interiorbereich. Als weitere Bloggerin wird Jana Huhn vor Ort sein. Sie feiert in ihrem Instagram Blog @vonkopfbisfuss die moderne Frau und steht damit für eine ganze Generation weiblicher Selbstbestimmtheit. Miriam Jacks aus Berlin ist Beautybloggerin, Unternehmerin und Stylistin und begeistert ihre Fans aufgrund ihrer authentischen und natürlichen Art. Sabrina Sue Daniels vom Food Blog @sabrina sue_in_love_with_food berichtet als Foodbloggerin, Autorin, Foodstylistin und Fotografin vor Ort über das Angesagteste auf unseren Tellern.Auf den vielen Aktionsflächen leben die Besucher ihre Kreativität aus und nehmen an Workshops der größten DIY-Stars teil. Innovative Snacks, neue Streetfoodtrends, leckerer Kaffee oder kühle Drinks laden zum Entspannen in eine Reihe von verspielten Themenlounges. Alles ganz nach dem Motto: Nur wer dabei war, hat es wirklich erlebt!Weitere Stationen des "DesignFest by COUCH" sind Berlin (4. und 5. April 2020 Arena Berlin) sowie Stuttgart (17.-19. April 2020 Messegelände Stuttgart).Weitere Informationen und Bildmaterial unter: www.designfest.infoPressekontakt:DESIGNFEST by COUCHPR / MarketingCarmen Fischerblickfang GmbHTelefon: +49 (0) 711 / 990 93 30E-Mail: carmen@designfest.infowww.designfest.infoCOUCHPR / KommunikationAndrea KramerGruner + Jahr GmbHTelefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3847E-Mail: kramer.andrea@guj.dewww.couchstyle.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Couch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105003/4444737