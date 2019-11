Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Am Donnerstag beginnt offiziell das Antragsverfahren für die Frequenzen lokaler 5G-Campusnetze, also eigenständige Unternehmensnetze. Die entsprechend angepasste Frequenzgebührenverordnung sei am Mittwoch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden, sagte ein Sprecher der Bundesnetzagentur zu Dow Jones Newswires. "Nach Inkrafttreten kann am Donnerstag das Antragsverfahren beginnen", erklärte Netzagentur-Sprecher Michael Reifenberg und bestätigte damit auch Angaben des Bundesverbandes Breitbandkommunikation (Breko).

"Nach der heutigen Verkündung der angepassten Frequenzgebührenverordnung im Bundesgesetzblatt und dem morgigen Inkrafttreten der neuen Regelungen ist der Weg für die Beantragung lokaler 5G-Frequenzen damit frei", erklärte der Verband, der nach eigenen Angaben den Großteil der deutschen Festnetzwettbewerber vertritt.

Breko-Geschäftsführer Stephan Albers zeigte sich überzeugt, "dass viele mittelständische Unternehmen auf Basis der lokalen Frequenzen eigene 5G-Campusnetze realisieren werden, um für die digitale Zukunft gerüstet zu sein". Die lokalen 5G-Frequenzen seien von besonderer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland, da Deutschland dadurch die Chance habe, internationaler Spitzenreiter bei industriellen 5G-Anwendungen zu werden.

Die Netzagentur hatte Ende Oktober die Gebühren für Frequenzen im Bereich von 3,7 GHz bis 3,8 GHz für lokale Anwendungen veröffentlicht und sieht dafür einen Sockelbetrag von 1.000 Euro vor. Die Zuteilungsgebühr soll mit der beantragten Bandbreite und mit der Größe des Gebietes steigen, in dem die Frequenznutzung erfolgen soll. Damit sollen laut der Behörde innovative lokale 5G-Lösungen für Startups, landwirtschaftliche Betriebe, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Industrieunternehmen verwirklicht werden können.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2019 04:22 ET (09:22 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.