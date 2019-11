FRANKFURT (Dow Jones)--An der Position der Deutschen Lufthansa zu der insolventen Fluggesellschaft Alitalia hat sich nach dem Rückzug des Infrastrukturkonzerns Atlantia nichts geändert. Die Lufthansa habe weiterhin Interesse an einer restrukturierten Alitalia, nicht aber an der Airline in ihrer jetzigen Form, bekräftigte ein Lufthansa-Sprecher am Mittwoch. Der Konzern sei auch an einer kommerziellen Partnerschaft interessiert. Zu Gesprächspartnern, etwa dazu, ob die Lufthansa auch mit Atlantia gesprochen habe, äußere sich der Konzern nicht. Italien ist für die Lufthansa ein wichtiger Markt.

Die von der Benetton-Familie kontrollierte Atlantia SpA hatte am Dienstagabend mitgeteilt, angesichts mangelnder Fortschritte seien die Bedingungen für ein Gebot für Alitalia zusammen mit Partnern aktuell nicht gegeben. Grundsätzlich sei man aber weiter bereit, die Suche nach einem Partner aus der Luftfahrtbranche für Alitalia zu unterstützen.

Am Donnerstag läuft eine Deadline ab, um neue Investoren für Alitalia zu finden. Die seit vielen Jahren verlustträchtige Alitalia hält den Flugbetrieb seit ihrer Insolvenz 2017 mit staatlichen Krediten aufrecht. Die im August gescheiterte Regierung in Rom hatte mit einer staatlichen Lösung für die Fluggesellschaft geliebäugelt, die davor amtierende Regierung wollte sie verkaufen.

